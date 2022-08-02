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Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник убежден, что требования Киева о проведении “обязательной эвакуации” из подконтрольных ему районов ДНР являются попыткой делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.

Пост от этом Мирошник опубликовал в своем Telegram-канале. По мнению представителя ЛНР, нельзя исключать, что эвакуация населения будет проводиться насильно. Такое же мнение высказал Пушилин. Он считает, что Зеленский намерен снизить легитимность референдума в ДНР.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что власти Киева приняли решение об обязательной эвакуации жителей с подконтрольной ему территории ДНР.

По словам посла Луганской Народной Республики Родиона Мирошника, ВСУ хочет ударами РСЗО HIMARS не допустить проведения референдума.

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