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Корреспондент издания “ВЗГЛЯД” побывал в городах Украины, которые уже взяты под контроль российскими восками, и оценил этапы их восстановления.

Журналист отмечает, что города выглядят опустошенными. Многие жители покинули свои дома еще в начале спецоперации. При этом местные жители рассказывают, что в городах была разруха еще до военных действий, так как дома не ремонтировали десятки лет.
Политик Александр Кондрусик заявил о том, что дороги в сторону России не ремонтировались специально, чтобы у местных жителей не было желания ездить в российскую часть.

Корреспондент приехал в поселок Казачья Лопань, где недавно ВСУ убили семерых человек. Обстрел начался в тот момент, когда местные жители пекли хлеб. ВСУ начали атаковать территорию, хотя российских военных в поселке вообще не было. В память о погибших была установлена мемориальная табличка и оставлены осколки ракет, напоминающие о военных преступлениях киевского режима.

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