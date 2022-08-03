Заместитель министра обороны Александр Фомин рассказал, откуда был нанесен удар украинской РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке.

Он пояснил, что направление позволяет точно определить местоположение очага возгорания и пролом в крыше барака, в котором находились военнопленные боевики националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Изучение всех деталей позволяет уверенно утверждать, что ракета прилетела с северо-запада.

«Стрельба велась с траектории Марьинка – Курахово – треугольник Сергеевка – Покровск – Удачное», – заявил замглавы Минобороны РФ.

Напомним, что ранее Фомин напомнил, что именно киевские власти требовали разместить военнопленных в Еленовке. Удар по СИЗО был нанесен сразу после появления видео, в котором один из «азовцев» рассказал о военных преступлениях полка.