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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что привлечение компанией «Лабиринт Украина» агентства по международному развитию USAID – это попытка отвлечь внимание от Минобороны Соединенных Штатов, а также отвести от себя подозрения в реализации программы США по созданию биологического оружия, передает издание “Спутник”.

Он привел в качестве доказательства письмо руководителя санитарно-эпидемиологического управления украинской армии, адресованное Карен Сейлорс, возглавляющую компанию «Лабиринт Украина». В нем выражается готовность привлечь бойцов ВСУ к испытаниям вакцин, а также передать всю полученную в результате экспериментов информацию американской стороне.

По словам Кириллова, таким образом Киев намеревается отвести подозрения от Пентагона, однако в распоряжении Минобороны РФ имеется целый пакет документов, подтверждающих сотрудничество USAID и компании «Лабиринт Украина» с американским военным ведомством.

Напомним, что биолабораториях Пентагона на Украине проводились исследования возбудителей опасных заболеваний. Некоторые из них провоцировали начало пандемий в разных уголках планеты. Вакцинные препараты неоднократно испытывались на украинских военнослужащих.

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