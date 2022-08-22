Минобороны РФ на официальном сайте опубликовало видеозапись работы ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации на Украине.

На кадрах видно, как пара винтокрылых машин вылетает для выполнения боевой задачи. «Аллигатор» выпускает 80-миллиметровые ракеты по одному из опорных пунктов противника, причем делает это после автоматически произведенных расчетов. В паре с ним работает также ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник».

В Минобороны рассказали, что вертолеты обычно приближаются на расстояние удара на малых высотах. Это дает возможность свести к минимуму риски попадания в поле зрения украинской противовоздушной обороны. Также подобный подход осложняет обнаружение винтокрылых машин боевиками противника, использующими переносные зенитно-ракетные комплексы.