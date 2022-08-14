Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев поставил перед собой цель спровоцировать катастрофу на Запорожской атомной электростанции и добивается ее всеми возможными способами, заявили представители Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что из-за ударов ракетами американских РСЗО M-142 HIMARS остановлено три из шести турбин Каховской ГЭС, являющейся одним из элементов инфраструктуры ЗАЭС.

Каховская гидроэлектростанция обеспечивает подачу воды для охлаждения Запорожской АЭС. Если все ее турбины остановятся, реакторы атомной станции не будут охлаждаться должным образом. Что в конечном итоге приведет к аварии.

«Нарушения систем выработки электроэнергии и сброса воды могут нарушить работу объединенной энергосистемы и негативно повлиять на охлаждение реакторов Запорожской АЭС, что повлечет не только сбои в подачи электричества, в том числе на территорию, временно подконтрольную Украине, но и приведет к экологической катастрофе в регионе», – цитирует заявление Минобороны портал «Русская весна».

Зачем Киев вообще атакует Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, понять довольно сложно. Она не играет никакой роли в доставке в Херсонскую область вооружений и техники ВС РФ, поэтому единственное, чего могут добиться ВСУ – это аварии на Запорожской АЭС. Из-за которой возникнет риск радиоактивного загрязнения на юге и западе Украины, а также в большей части европейских стран.

Вам может понравиться

Военкор “Известий” показал на видео бои за Бахмут в ДНР

ВС РФ занимают все новые высоты на подходах к Бахмуту (Артемовск) и вытесняют боевиков ВСУ с насиженных мест, рассказал военный корреспондент издания «Известия» Денис Кулага. Он также показал на видео,

RusVesna: Военнослужащие НМ ДНР ведут боевые действия на Запорожском направлении

Ополчение Народной милиции ДНР ведет напряженные бои на Запорожском направлении, рассказал портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали видеозаписи нескольких эпизодов битвы, в которых 123-й полк мобилизационного резерва показывает высокую точность

Огненный “Ураган” уничтожил подразделение боевиков ВСУ под Харьковом

Российские ВС мощным залпом из РСЗО «Ураган» уничтожили целое подразделение ВСУ. Боевики обустроили позиции в лесополосе под Изюмом, однако разведке удалось их обнаружить, несмотря на грамотную маскировку. Портал «Русская весна»
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |