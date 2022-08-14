Киев поставил перед собой цель спровоцировать катастрофу на Запорожской атомной электростанции и добивается ее всеми возможными способами, заявили представители Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что из-за ударов ракетами американских РСЗО M-142 HIMARS остановлено три из шести турбин Каховской ГЭС, являющейся одним из элементов инфраструктуры ЗАЭС.

Каховская гидроэлектростанция обеспечивает подачу воды для охлаждения Запорожской АЭС. Если все ее турбины остановятся, реакторы атомной станции не будут охлаждаться должным образом. Что в конечном итоге приведет к аварии.

«Нарушения систем выработки электроэнергии и сброса воды могут нарушить работу объединенной энергосистемы и негативно повлиять на охлаждение реакторов Запорожской АЭС, что повлечет не только сбои в подачи электричества, в том числе на территорию, временно подконтрольную Украине, но и приведет к экологической катастрофе в регионе», – цитирует заявление Минобороны портал «Русская весна».

Зачем Киев вообще атакует Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, понять довольно сложно. Она не играет никакой роли в доставке в Херсонскую область вооружений и техники ВС РФ, поэтому единственное, чего могут добиться ВСУ – это аварии на Запорожской АЭС. Из-за которой возникнет риск радиоактивного загрязнения на юге и западе Украины, а также в большей части европейских стран.