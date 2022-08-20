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Представители Минобороны РФ рассказало об очередных достижениях ВС РФ в рамках спецоперации на Украине.

Так, военнослужащие ВДВ РФ вступили в противостояние с боевиками на бронетанковой техники. Они нанесли по колонне удары из БМД-4, благодаря чему боевые машины противника были успешно уничтожены. Часть бойцов противника в ужасе разбежалась.

Кроме того, многие боевики разведывательной группы ВСУ были взяты в плен. Они добровольно приняли решение сложить оружие, осознав бессмысленность сопротивления.

Отмечается, что среди российских десантников потерь нет. Они действовали чрезвычайно грамотно, благодаря чему справились с разведгруппой врага.

Напомним, что ВС РФ продолжают наступление на Донбассе в ходе спецоперации. Также они наносят ракетные удары по объектам военной инфраструктуры противника, не нанося вреда мирному населению.

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