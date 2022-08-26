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Минобороны РФ опубликовало в Сети видеозапись с работой огнеметчиков российских войск в ходе специальной военной операции на Донбассе.

В ответ на попытку прорыва ВСУ было принято решение задействовать резерв командира соединения. Десантный взвод с реактивными пехотными огнеметами «Шмель» вступил в противостояние с врагом и вынудил его отказаться от своих планов. Мало того, боевики ВСУ понесли потери, поэтому вряд ли попытаются повторить свой штурм.

Огнеметы «Шмель» – надежное и весьма опасное оружие, которое действует на небольшом расстоянии и уничтожает не только живую силу противника, но и легкобронированную военную технику. Они дают возможность подавлять врага, не давая ему проводить контратаки или совершать вылазки для прорыва линии фронта.

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