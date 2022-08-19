Никакого изменения баланса сил в регионе не предвидится, никакой новой угрозы странам Запада не будет. Так прокомментировали в Минобороны Литвы новость о переброске российских истребителей, оснащённых ракетам “Кинжал”, в Калининград – сообщает “МК” со ссылкой на издание Delfi.

Ранее появилась информация о том, что три российских МиГ-31, оснащённые гиперзвуковым высокоточным ракетным комплексом “Кинжал”, будут базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининграде, где их до этого не было. Здесь самолёты будут нести дежурство в рамках стратегического сдерживания.

По словам министра обороны Литвы, беспокоится о месте базирования “той или иной ракеты” не стоит. Арвидас Анушаускас высказал мнение, что военный потенциал Калининграда за последнее время значительно снизился.

“Кинжалы” недавно применялись в специальной военной операции на Украине. В ряде источников утверждалось, что с помощью этого вооружения были уничтожены объекты ВСУ в Винницкой области.