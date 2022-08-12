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Армия Беларуси не собирается принимать участие в спецоперации ВС РФ на Украине, заявил помощник главы Минобороны страны Леонид Касинский. Так он прокомментировал заявления оппозиции, которая чуть ли уже не видит белорусские войска на Крещатике в Киеве, передает РИА Новости.

«Ранее они утверждали, что наши вооруженные силы уже находятся в Украине. Теперь ежедневно они говорят, что вот-вот мы будем там. Хочу напомнить еще раз слова главнокомандующего: “Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле”. И мы к этому готовы», – заявил Касинский.

Напомним, что главной целью российской спецоперации на Украине является освобождение Донбасса, 8 лет подвергавшегося геноциду со стороны киевского режима. Также ВС РФ наносят ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ во всех регионах страны.

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