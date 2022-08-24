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Одной из угроз, которая влияет на обороноспособность Украины, в Киеве назвали “усталость” мира от российской специальной военной операции в Донбассе. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью американскому каналу CNN – передаёт РИА “Новости”.

Резников уточнил, что теряя интерес к ситуации, которая сложилась на Украине и к ходу боевых действий, мировое сообщество ослабляет страну в её противостоянии с Россией. Для того, чтобы усталости не было – говорит Резник – нужно с “ней работать и взаимодействовать”.

Усталость от спецоперации проявляется не только в западных странах. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что и жители регионов страны, которые находятся вдали от фронта, также “устали от темы боевых действий”, а потому “забывают, что нужно делать”.

О начале специальной военной операции в Донбассе российский президент Владимир Путин объявил полгода назад – 24 февраля. За это время была полностью освобождена от украинских националистов Луганская народная республика, а также значительная часть Донецкой народной республики.

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