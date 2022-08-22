Болгарии придется в любом случае вести переговоры с Россией, которые на фоне происходящих событий будут весьма сложными и длительными, заявил руководитель министерства энергетики страны Росен Христов.

«Но, очевидно, что нам все же придется обратиться к «Газпрому», не ожидая легких и быстрых переговоров или определенного результата при всем нашем опыте и при всех экспертах», – цитирует Христова болгарское издание «Дневник».

Также министр заявил, что отправившееся в отставку правительство Болгарии высылкой дипломатов и другими недружественными действиями испортило отношения с Россией. Теперь исправлять его ошибки придется новому Кабмину.

Христов напомнил, что в сегодняшних условиях предприятия Болгарии вынуждены платить около 130 долларов за киловатт электрической энергии. Это может стать ударом по экономике, поэтому единственный способ решить проблему – обратиться к «Газпрому».