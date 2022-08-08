ВСУ планируют масштабную наступательную операцию в районе Харькова. Не исключено, что одна из их целей – это вторжение в РФ, рассказал портал «Свободная пресса».

По словам экспертов, командование ВСУ и президент Украины Зеленский хитро отвлекают внимание от Харькова бесконечной болтовней о контрнаступлении на Херсон. Одновременно с этим они готовят «миллионную армию», которая вполне сможет пересечь границу России.

Жители северных регионов Украины также сообщают о концентрации сил ВС в Сумской и Черниговской областях. Если взять в расчет еще и Харьков, то суммарная численность боевиков окажется гораздо большей, чем на Херсонском направлении. Это означает, что Киев готовит крупную операцию, причем делает это скрытно. Впрочем, полностью сохранить что-либо в секрете сегодня практически невозможно.