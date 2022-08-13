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Соединенные Штаты размечтались поднять для своей войны против России весь мир, однако две трети стран в настоящий момент либо поддерживают РФ, либо занимают нейтральную позицию, не желая поддаваться на уговоры и даже угрозы Вашингтона.

К первой группе относится и Северная Корея, которая готова оказать помощь Народной милиции ДНР и ЛНР, пишет издание Military Watch. Авторы статьи, которую перевел портал «Свободная пресса», рассказали, что КНДР собирается отправить на Донбасс свои РСЗО KN-09 и KN-25 с дальностью действия в 200 и 400 километров соответственно.

Это вооружение Северная Корея готова предоставить Народной милиции совершенно бесплатно и со специально обученными расчетами. При этом транспортировка комплексов не потребует значительных усилий, так как Донбасс и КНДР имеют общую границу с Россией.

РСЗО, которые по своим боевым характеристикам превосходят M142 HIMARS и M270 MLRS могли бы помочь не только освободить Донбасс, но и в случае необходимости ударить по бункеру президента Зеленского на Банковой.

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