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В специальной военной операции (СВО) в Донбассе задействована передовая российская военная техника. Один из примеров – самолёты МиГ-31И с ракетным комплексом “Кинжал”. В состав дальней авиации Военно-космических сил России  полк с этими воздушными судами вошёл только в прошлом году. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВКС РФ Сергей Дронов – пишет издание “Красная Звезда”

Дронов не уточнил, какие боевые задачи и где именно выполняет указанный полк. Однако отметил, что самолёты применяются “успешно”.

“Кинжал” – одна из современных российских военных разработок. Для таких ракет используются специально приспособленные под их ношения военные самолёты. Скорость “Кинжала” в 10 раз превышает скорость звука. Для радарных установок неприятеля ракета практически незаметна. Наземные и морские цели с помощью комплекса “Кинжал” могут быть поражены на расстоянии до 2 тысяч километров.

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