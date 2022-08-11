В специальной военной операции (СВО) в Донбассе задействована передовая российская военная техника. Один из примеров – самолёты МиГ-31И с ракетным комплексом “Кинжал”. В состав дальней авиации Военно-космических сил России полк с этими воздушными судами вошёл только в прошлом году. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВКС РФ Сергей Дронов – пишет издание “Красная Звезда”

Дронов не уточнил, какие боевые задачи и где именно выполняет указанный полк. Однако отметил, что самолёты применяются “успешно”.

“Кинжал” – одна из современных российских военных разработок. Для таких ракет используются специально приспособленные под их ношения военные самолёты. Скорость “Кинжала” в 10 раз превышает скорость звука. Для радарных установок неприятеля ракета практически незаметна. Наземные и морские цели с помощью комплекса “Кинжал” могут быть поражены на расстоянии до 2 тысяч километров.