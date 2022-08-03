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На атомных электростанциях, расположенных на Украине, местные военные или иностранные наёмники могут устроить “ядерную провокацию”. Чтобы этого не допустить, российская армия берёт под контроль такие объекты. То есть исключительно для обеспечения безопасности. Об этом рассказал представитель МИД РФ Игорь Вишневецкий – сообщает РИА “Новости”.

Дипломат заверил, что действия российских военных не наносят ущерба ядерной безопасности Украины. Военнослужащие защищают объекты от возможных провокаций со стороны националистических формирований. Такие провокации могут иметь катастрофические последствия, подчеркнул Вишневецкий.

Представитель МИД также сообщил, как сейчас работает Запорожская АЭС, которая находится под контролем российской стороны. Со слов дипломата, она функционирует в штатном режиме: персонал выходит на работу также, как и в мирное время.

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