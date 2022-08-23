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Читатели Bild не оценили предложение украинских властей возвести между Европой и Россией “железный занавес”. К таким мерам в интервью немецкому изданию призвал мэр Киева Виталий Кличко. Как сообщает РИА “Новости”, у пользователей Интернета идея не нашла отклика.

Многие комментаторы статьи с интервью в социальной сети “Твиттер”, на которых ссылается информагентство, посоветовали градоначальнику не лезть в вопросы мировой политики. Другие комментаторы заметили, что украинские официальные лица уже переходят границы, из-за чего их уже “невозможно видеть и слышать”. Некоторые читатели отмечают, что россияне за границей тратят деньги, которые сами страны Евросоюза потом направляют на помощь беженцам с Украины, которых приютили.

Ранее с призывами запретить въезд в страны Запада всем россиянам без исключения выступал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, в Европе сейчас рассматривают возможность лишить россиян права получить шенгенскую визу. Впрочем, единства в этом вопросе в самой Европе нет. Даже те политики, которые поддерживают Украину, заявляют, что “железный занавес” противоречит европейским нормам.

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