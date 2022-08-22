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Украинские националисты терпят одно поражение за другим. И чтобы выместить своё бессилие, подвергают обстрелам мирных граждан. Об этом заявил мэр города Горловки Иван Приходько, пишет “Русская весна”.

По словам Приходько, “подлый план” ВСУ заключается в том, чтобы обстреливать жилые дома и объекты социальной инфраструктуры населённых пунктов, которые должны перейти под контроль союзных войск. Таким образом – рассказал Приходько – “укронацисты” отвлекают работу союзной артиллерии и вооружённых сил, в результате чего наступательные операции задерживаются.

Глава администрации добавил, что союзные войска практические взяли под свой контроль западную часть населённого пункта Зайцево. ВСУ не может ничего этому противопоставить, поэтому “вымещает на гражданах своё бессилие”.

Эксперты ранее отмечали, что одна из основных тактик ВСУ – размещение вооружения в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры. При этом рядом, как правило, находятся мирные жители, которых подчас даже не пытаются эвакуировать.

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