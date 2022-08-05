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Коронавирусная инфекция, несмотря на то, что протекает у детей относительно легко, всё же приводит к серьёзным последствиям. Медики выявили, что у подростков, переболевших ковидом, ухудшаются когнитивные функции. Снижается концентрация, ухудшается память, нарушается сон и так далее. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на главного внештатного детского специалиста Минздрава России по медицинской реабилитации Татьяну Батышеву.

По словам эксперта, выводы о влиянии коронавируса на когнитивные способности детей подтверждают не только российские медики. Такого же мнение придерживаются и зарубежные исследователи. Наиболее частные проявления так называемого постковидного синдрома у детей – это повышенная утомляемость, головная боль и астения (синдром хронической усталости).

Батышева отметила, что вероятность осложнений от ковида у подростков существенно снижает вакцинация. Медик напомнила, что сейчас в России существует вакцина от коронавируса для детей старше 12 лет – “Спутник М”.

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