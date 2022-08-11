Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с замысловатым позывным «Волына» пообщался с российскими журналистами. Он рассказал о жизни в плену, а также принес свои извинения жителям Донбасса.

«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – заявил боевик.

Он также рассказал, что с жителями Мариуполя общаться то ли не хочет, то ли банально боится. Ибо старики, дети и женщины полностью уверены, что он просто нелюдь и изверг.

Уже бывший офицер ВСУ заявил также, что командованию украинской армии доверять нельзя, так как оно не хочет выходить на связь именно в те моменты, когда нужно принимать тяжелые решения. Кроме того, боевиков ВСУ не снабжают продовольствием и боеприпасами в требуемом объеме, что влечет за собой негативные последствия.