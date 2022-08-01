Около 500 лет есть у человечества, чтобы подготовиться к очередному массовому вымиранию живых организмов. Такой прогноз сделал климатолог Кунио Кайхо из университета Тохоку. Статья учёного опубликована в журнале Biogeosciences.

По данным специалистов, за последние полмиллиарда лет на Земле произошло пять глобальных вымираний. Все они были связаны с климатическими изменениями: понижением или повышением температуры. Кайхо выяснил, что вымирания связанные с потеплением, произошли, когда температура на Земле повышалась на 9 градусов. Сейчас температура на земле также повышается. Но потепление до указанной величины может произойти не раньше 2500 года и то при наиболее плохом сценарии развития событий, уверен учёный.

При этом эксперт уверяет, что сейчас темпы глобального потепления куда выше тех, что были в доисторические времена. Причина – воздействие человека на окружающую среду. Кайхо предполагает, что шестое массовое вымирание живых существ станет более гибельным для животных и унесёт больше видов. Но не потому, что масштабы потепления будут огромными, а потому, что оно произойдёт в короткий срок и многие живые организмы просто не успеют приспособиться к изменениям, считает климатолог.