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На фестивале “Таврида”, который сейчас проходит в Крыму, художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков, высказал свое мнение о творчестве голливудских актеров. Он порассуждал на тему, кто из них мог бы убедительно сыграть русских.

Машков попросил зрителей назвать хотя бы одного американского актера, который бы хорошо мог сыграть русского. Многие назвали Арнольда Шварценеггере. В ответ на это актер отметил: «Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов!».

По мнению Машкова, никто не мог бы сыграть русского. На это не способны даже актеры Аль Пачино, Дастин Хоффман и Роберт Де Ниро. Свое мнение он прокомментировал: «Потому что вторая сигнальная система, отвечающая за речь, не даст этого сделать. Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор!».

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