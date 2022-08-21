Певица Любовь Успенская уезжает из России, но не навсегда. Несмотря на то, что у нее имеется паспорт гражданки США, исполнительница многих полюбившихся композиций летит в Казахстан.

Уже готовы официальные афиши, на которых указано, что Успенская 1 октября выступит в городе Конаев в Казахстане. Вполне вероятно, что певица побывает и в других городах соседней страны, однако точно известно, что она не покидает РФ навсегда, а обязательно вернется домой. Сама исполнительница говорит о туре в Казахстан, после которого намерена продолжить карьеру в России.

Напомним, что за границей находится в настоящий момент и Филипп Киркоров. Он остановился в одном из отелей Майами в штате Флорида. На вопросы о возвращении в Россию исполнитель пока предпочитает не отвечать, сохраняя интригу.