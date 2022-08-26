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На белорусских бомбардировщиках Су-24 теперь могут быть установлены ядерные боезаряды. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, который напомни, что давал именно такое обещание в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», заявил Лукашенко.

Разговор на встрече в Санкт-Петербурге о ядерных боеголовках на белорусских самолетах зашел после жалобы Лукашенко на постоянно кружащую у границ страны натовскую авиацию. Кроме того, глава государства пояснил, что в своем поздравлении к украинцам говорил исключительно о простом народе, а не о нацистской верхушке страны.

Это возмутило президента Украины Зеленского, который в ответ выступил с разобиженной речью и обвинил в нацизме белорусского коллегу.

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