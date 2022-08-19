Один из самых лучших российских снайперов в ходе специальной военной операции России на Украине смог улучшить свой личный счет. Подробности сообщает военный эксперт Алексей Суконкин в интервью изданию “Московский комсомолец“.

Как стало известно, снайпер служит в подразделении «Деривация». Фамилию и позывной бойца оставили в тайне. Известно, что он применяет в своих операциях штатную австрийскую винтовку SSG-08. Но иногда ему приходится работать в ВВС, как в случае боев за Попасную. Иногда снайперу дают пострелять и из АСВКМ.

Алексей Суконкин отмечает, что лучший российский снайпер во время спецоперации России на Украине смог достичь показателя более семи десятков убитых боевиков Вооруженных сил Украины.