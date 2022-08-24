Одной из приоритетных целей спецоперации ВС РФ на Украине является освобождение Николаева, являющегося ключом к Одессе. Однако пытаться устанавливать контроль над этим южным городом сейчас совершенно бессмысленно, так как российские войска пока не обеспечили безопасность тылов, рассказал военный аналитик Виктор Литовкин сайту «Украина.ру».

Он пояснил, что Николаев обеспечит возможность освободить Одессу и тем самым одержать уверенную победу на южном фронте. Но для начала нужно завершить установление контроля над Донбассом и погнать противника минимум на 300 километров от этого региона.

Только после этого ВС РФ смогут не опасаться удара в спину, а спокойно переходить к окружению и штурму Николаева, отметил эксперт.