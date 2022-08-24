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Мины-«лепестки», которые ВСУ используют, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению Донбасса, представляют серьезную опасность. Саперы постоянно проводят мероприятия по разминированию, но и сами граждане должны проявлять предельную осторожность, рассказал порталу «Украина.ру» военный эксперт Виктор Литовкин.

Он уверен, что людям надо постоянно объяснять опасность подобных мин, чтобы они были предельно бдительными, смотрели вокруг в поисках боезарядов. Очень важно рассказать о «лепестках» детям, научить их не поднимать с земли посторонние предметы и не подходить к ним близко.

Литовкин отметил, что Россия уже несколько раз поднимала в ООН вопрос об использовании Киевом запрещенных противопехотных мин. Но международное сообщество реагирует на очевидные факты очень медленно и неохотно.

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