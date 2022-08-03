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Швеция не намерена размещать ядерное оружие на своей территории, заявила министр иностранных дел страны Анн Линде. При этом она отметила, что Стокгольм хочет принимать участие во всех структурах НАТО после вступления в блок.

«Мы не собираемся размещать какое-либо ядерное оружие на своей территории», – заявила Линде на пресс-конференции для шведских СМИ.

Также глава внешнеполитического ведомства разъяснила, что хотя заявка Швеции на вступление в Североатлантический альянс уже рассмотрена и одобрена, страна все же пока не является участником блока. Этот статус она получит лишь после того, как все страны НАТО ратифицируют заявку Стокгольма.

Напомним, что на данный момент заявки Швеции и Финляндии уже ратифицировало 21 государство из тридцати, входящих в Североатлантический альянс.

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