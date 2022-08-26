Удары по химическому предприятию «Стирол» в Горловке, а также по Запорожской АЭС наносятся украинскими боевиками по указке кураторов из США, уверен глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Масштабы подобных действий в настоящий момент просто недооцениваются. Вашингтон использует Украину для «невиданного в истории человечества ядерного шантажа», заявил политик.

Напомним, что после обстрелов завода «Стирол» в Горловке возник сильный пожар. В Энергодаре без проблем также не обошлось. Из-за срабатывания систем безопасности без света остались некоторые населенные пункты в Запорожской и Херсонской областях, передает РИА Новости.