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Удары по химическому предприятию «Стирол» в Горловке, а также по Запорожской АЭС наносятся украинскими боевиками по указке кураторов из США, уверен глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Масштабы подобных действий в настоящий момент просто недооцениваются. Вашингтон использует Украину для «невиданного в истории человечества ядерного шантажа», заявил политик.

Напомним, что после обстрелов завода «Стирол» в Горловке возник сильный пожар. В Энергодаре без проблем также не обошлось. Из-за срабатывания систем безопасности без света остались некоторые населенные пункты в Запорожской и Херсонской областях, передает РИА Новости.

«Катастрофа на Запорожской АЭС выгодна только США. Она им нужна, потому что англосаксы теряют контроль и господство над миром. Им нравилось 50 лет управлять планетой и всеми командовать. Но это время уходит безвозвратно», – написал Зюганов в своем телеграм-канале.

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