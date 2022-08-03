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Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту зверских убийств российских пленных в районе Черниговщины. В настоящее время устанавливаются личности причастных к преступлению. Об этом сообщает РИА “Новости”.

В СКР отметили, что поводом стала видеозапись, снятая предварительно в конце марта – начале апреля. На кадрах видно, как военные Украины расстреливают безоружных российских солдат и бросают их на дороге. По мнению следователей, к преступлению могут быть причастны боевики “Правого сектора” (экстремистская организация, запрещена в России).

В Следственном комитете полагают, что данная видеозапись – наглядное доказательство, как украинская сторона относится к пленным. Гуманное отношение к взятым в плен в ходе боевых действий гарантируется Женевской конвенцией, которой украинские националисты явно пренебрегают.

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