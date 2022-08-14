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Россия представила новейшее военное устройство «Планшет-М-ИР», которое станет ответом на западные технологии сетецентрической войны. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что это понятие означает наличие единого информационного пространства, пакеты данных из которого получают все военные подразделения.

«Любой командир, начиная с батальонного уровня, получает оперативную информацию, может взаимодействовать с представителями других родов и видов войск. Например, вызывать огневую поддержку авиации, артиллерии и так далее», – рассказал аналитик изданию «Народные новости».

Российская платформа «Планшет-М-ИР» действует по тем же принципам, «распределять, поражать цели, передавать развединформацию, чтобы понимать объективную обстановку на поле боя».

Благодаря такому подходу командир подразделения сможет определять наиболее подходящие тактики использования имеющихся в его распоряжении сил и средств для достижения результата.

«”Планшет-М-ИР” устанавливается на бронеавтомобиле. Сейчас вся наземная техника переходит на такие средства. Находясь за слоями брони, не видно, что происходит. Но благодаря планшету можно получить объективную информацию», — подвел итог эксперт.

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