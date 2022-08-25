ВС РФ ликвидируют склады с боеприпасами и вооружением ВСУ, ориентируясь на разведывательные данные. Военные объекты обнаруживают беспилотники и самолеты ВКС России, а также пророссийски настроенные граждане на Украине. Последние дают целеуказания, что позволяет максимально точно поражать инфраструктуру украинской армии, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

При этом он заметил, что ВС РФ до сих пор не задействовали в ходе специальной военной операции наиболее опасную для противника и эффективную тактику обнаружения скрытых угроз.

Заключается она в рейдах российских десантников по тылам врага. Бойцы ВДВ РФ способны находить склады с оружием, ангары с техникой, другие военные объекты, а также уничтожать их самостоятельно. Леонков уверен, что данная тактика еще будет использована, так как она дает возможность не только свести к минимуму необходимость в довольно сложных разведывательных мероприятиях, но еще и отвлечь крупные силы ВСУ на поиск десантников. Найти которых не так просто.