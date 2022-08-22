Вопрос, почему российские военные не могут просто разбомбить ВСУ на Донбассе, достаточно сложный. Ответ на него дал военный эксперт Алексей Леонков. По словам обозревателя, российская авиация наносит удары только по тем объектам, где точно нет гражданских. Подробности сообщает издание «Украина.ру».

Леонков прокомментировал: «Мы бомбили «Азовсталь», сбрасывали туда бомбы, в том числе весом до трех тонн, а также осколочно-фугасные бомбы. Работали Ту-22 и Су-34. Авиация применяла комплекс «Кинжал». То есть наша бомбардировочная и штурмовая авиация работала».

Сейчас небо над Донбассом находится под контролем России. Именно поэтому украинским боевикам приходится подбирать время для переброски техники и перегруппировки личного состава. Им приходится использовать тактику, которая требует существенных затрат. Но даже несмотря на всю осторожность ВСУ, российским военным удается эффективно уничтожать объекты противника.