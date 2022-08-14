России срочно нужны скоростные беспилотники, а также полноценные комплексы воздушной разведки, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что в Сирии отлично зарекомендовала себя связка беспилотных аппаратов и космических спутников, собирающих разведывательные данные. Однако в ходе спецоперации она не сумела продемонстрировать такую же эффективность. Причиной является отсутствие скоростных БПЛА, способных обходить украинскую ПВО.

«Нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки. Если мы говорим про беспилотники, то они должны быть более скоростными. К тому же, противник обладает почти такими же комплексами ПВО, которые затрудняют боевую работу наших ВВС. Такого рода выводы делаются прямо с колес», – пояснил аналитик.

Он также отметил, что ВС РФ корректируют тактику действий в зависимости от этих выводов, поэтому работа авиации на Украине становится все более эффективной.