читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

России срочно нужны скоростные беспилотники, а также полноценные комплексы воздушной разведки, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что в Сирии отлично зарекомендовала себя связка беспилотных аппаратов и космических спутников, собирающих разведывательные данные. Однако в ходе спецоперации она не сумела продемонстрировать такую же эффективность. Причиной является отсутствие скоростных БПЛА, способных обходить украинскую ПВО.

«Нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки. Если мы говорим про беспилотники, то они должны быть более скоростными. К тому же, противник обладает почти такими же комплексами ПВО, которые затрудняют боевую работу наших ВВС. Такого рода выводы делаются прямо с колес», – пояснил аналитик.

Он также отметил, что ВС РФ корректируют тактику действий в зависимости от этих выводов, поэтому работа авиации на Украине становится все более эффективной.

Вам может понравиться

Для российских комплексов “Панцирь” разработали мини-ракету

Снаряды ближнего перехвата для ракетно-пушечных комплексов “Панцирь” появятся на вооружении российской армии. Мини-ракета уже разработана. О её характеристиках и области применения рассказал РИА “Новости” первый зампред госкорпорации “Ростех” Владимир Артяков.

РВ: психологическая атака идёт на позиции ВСУ под Харьковом

В небе над Харьковом стали появляться “люстры”. Так обыватели называют осветительные боеприпасы, которые применяются для подсветки целей в тёмное время суток. Однако в этот раз “люстры зажглись” ещё до наступления

Военный историк Кнутов рассказал, как Россия ответит на попытку заблокировать Финский залив

Чтобы ответить на любую попытку блокировки Финского залива для российских кораблей, ВС РФ потребуется всего несколько месяцев, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что согласно терминологии НАТО такой ответ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |