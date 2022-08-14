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В первые недели спецоперации ВС РФ украинская ПВО создала ряд проблем российской авиации. Она сбивала не только разведывательные и ударные БПЛА, но и уничтожила несколько самолетов, причем пилоты, успевшие катапультироваться, оказались в плену. Сейчас эффективность работы противовоздушной обороны Украины заметно снизилась, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью сайту «Украина.ру» он пояснил, что главная беда украинской ПВО – это отсутствие единой системы. Подавляющее большинство комплексов действуют исключительно из засады. Причем эта тактика не меняется на протяжении последних полугода.

Благодаря этому ВС РФ научились легко раскрывать засады, после чего по ЗРК просто «прилетает» ракета или снаряд, уничтожая пусковую установку, радар подсветки и прочее оборудование.

Сейчас Киев уже перестал громогласно заявлять, что «разнесет все самолеты» ВС РФ, так как даже в начале спецоперации ему удалось сбить максимум несколько единиц.

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