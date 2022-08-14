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Российские военнослужащие, прошедшие Сирию, набрались опыта реальных боевых действий, который сейчас помогает им в спецоперации. Однако проблема в некоторых особенностях Украины, делающих сирийский опыт чуть ли не бесполезным, рассказал военный эксперт Алексей Леонков изданию «Украина.ру».

Он напомнил, что в сирийской пустыне у российских ВКС не возникало никаких проблем с обнаружением и уничтожением террористических сил. Украинская армия очень грамотно и активно использует лесные массивы, лесополосы и посадки, что существенно осложняет задачу.

Именно поэтому сирийский опыт стоит учитывать, но полагаться на него целиком нельзя. Для особенностей территории Украины требуется выработать совершенно новую тактику, которая позволит обеспечить победу над изобретательным и изворотливым противником.

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