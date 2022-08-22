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В отличие от Сирии, на Украине связка космических спутников и БПЛА не продемонстрировала столь высокой эффективности, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он рассказал сайту «Украина.ру», что ВКС РФ требуются пилотируемые разведывательные комплексы.

Сейчас беспилотники, которые взаимодействуют со спутниками, сталкиваются с серьезными проблемами из-за наличия в распоряжении ВСУ практически таких же, как у России, пусть и устаревших и весьма примитивных, комплексов ПВО. Они не способны справляться с самолетами, однако легко поражают БПЛА, создавая сложности для проведения разведывательных мероприятий.

Сейчас все чаще используются пилотируемые комплексы либо БПЛА, обладающие значительно увеличенными скоростными характеристиками. Поэтому ситуация начинает постепенно меняться к лучшему.

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