читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читатели французского издания Le Figaro бурно прокомментировали заявление президента Эммануэля Макрона о готовности продолжать накачивать Украину оружием. Многие пользователи Сети уверены, что простые французы больше не хотят поддерживать Киев.

Это подтвердили и результаты опроса, которые показали, что за продолжение поддержки Украины выступает около 58 процентов читателей популярного французского издания. Остальные категорически против отправки в Киев оружия или даже за поддержку России.

«Я не уверен, что французы поддерживают Зеленского… Если его (Макрона – примечание Discover24.ru) убрать, число людей, выступающих против России, сильно уменьшится», – написал один из комментаторов.

Другой отметил, что Макрон действует не в интересах граждан Франции. Он обслуживает Соединенные Штаты, которые хотят превратить всю Европу в своих рабов. Конфликт на Украине не имеет к Франции никакого отношения, поэтому поддержку Киева нужно прекращать.

Вам может понравиться

ВСУ нанесло целенаправленный удар по Антоновскому мосту во время прохождения парома

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал подробности ракетного удара по Антоновскому мосту. Ранее стало известно, что по объекту били ВСУ из американских систем залпового огня Himars. Погибли два

Разгромленный взвод ВСУ потерял живую силу и технику после попытки пойти в контратаку

Боевики ВСУ в последнее время чаще всего прячутся по укрепрайонам, боясь даже нос высунуть наружу. Российские артиллеристы полностью завладели инициативой и беспрерывно наносят по позициям противника сокрушительные удары, сообщает портал

Австрийские ученые хотят возродить сумчатого волка

Австрийские ученые планируют совершить уникальное открытие. Они хотят возродить сумчатого волка, последняя особь которого умерла еще в 1936 году. Несмотря на это ученые хотят вернуть его в дикую природу Австралии.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 29 °C | город Мытищи: погода, 24 августа – пасмурно, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Королев: погода, 24 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 24 августа – ясно, до 32 °C |