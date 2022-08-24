Читатели французского издания Le Figaro бурно прокомментировали заявление президента Эммануэля Макрона о готовности продолжать накачивать Украину оружием. Многие пользователи Сети уверены, что простые французы больше не хотят поддерживать Киев.

Это подтвердили и результаты опроса, которые показали, что за продолжение поддержки Украины выступает около 58 процентов читателей популярного французского издания. Остальные категорически против отправки в Киев оружия или даже за поддержку России.

«Я не уверен, что французы поддерживают Зеленского… Если его (Макрона – примечание Discover24.ru) убрать, число людей, выступающих против России, сильно уменьшится», – написал один из комментаторов.

Другой отметил, что Макрон действует не в интересах граждан Франции. Он обслуживает Соединенные Штаты, которые хотят превратить всю Европу в своих рабов. Конфликт на Украине не имеет к Франции никакого отношения, поэтому поддержку Киева нужно прекращать.