Преимущество союзных войск в артиллерии негативно влияет на моральный дух солдат украинской армии. Об этом сообщает издание Le Figaro, которое на условиях анонимности взяло интервью у нескольких бойцов ВСУ, недавно вернувшихся из подконтрольного Киеву Краматорска, – пишут “Известия”.

Со слов военнослужащих, в городе сейчас творится “ад”: российская артиллерия обстреливает позиции ВСУ по 60 раз на дню. В то время как украинская сторона может ответить только десятью выстрелами.

При этом заметной поддержки бойцам Киев не оказывает – пожаловались военнослужащие. Они утверждают, что командование часто говорит о поставках иностранного вооружения, но сами солдаты никаких американских “хаймарсов” или “трёх семёрок” (гаубицы M777) не видели. Зато – отметили собеседники французского издания – они видели множество убитых и раненых сослуживцев.