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Три недели назад в итальянских внутренних водах могло вполне произойти вооруженное столкновение между российским и американским флотом. Портал Avia.Pro со ссылкой на издание La Repubblica рассказал о приключениях ракетного крейсера «Варяг» в Адриатическом море.

Этот корабль совершил ряд маневров, которые позволили заблокировать выход из региона американскому авианосцу Harry Truman и сопровождающей его группе эсминцев. При этом «Варяг» не демонстрировал агрессии. Его действия напоминали достаточно мягкий, но настойчивый вызов флоту Соединенных Штатов.

Крейсер маневрировал неподалеку от части побережья Италии, обращенной к Апулии и Абруццо, уточнили журналисты. Они отметили, что об инциденте, который вполне мог повлечь за собой серьезные риски противостояния Москвы и Вашингтона, стало известно только сейчас. Скорее всего, подробности инцидента стороны раскрывать не стали, чтобы не обострять ситуацию еще и в Средиземном море.

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