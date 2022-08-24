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Представители Иностранного легиона бунтуют против действий командования украинской армии и политического руководства страны. Они обещают властям сдать позиции на линии фронта, причем сразу на нескольких стратегически важных для Киева направлениях, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты ссылаются на издание The Kyiv Independent, которое приводит основные претензии иностранных наемников к командирам подразделений ВСУ. Это и разворовывание финансов, оружия, боеприпасов и прочих материальных ценностей, и незаконные приказы, согласно которых вооруженные одними автоматами «серые гуси» вынуждены воевать на самых сложных участках фронта против артиллерии и танков, и даже сексуальные домогательства.

Боевики отметили, что все это высказывали руководству страны, обращались в Офис президента, в полицию и иные силовые структуры. Однако всех их заявления были самым наглым образом проигнорированы. Именно поэтому наемники пошли на контакт с прессой.

Напомним, что на стороне ВСУ участие в боевых действиях принимает большое количество наемников из разных стран. Их потеря приведет к утрате важных позиций, а также лишит Киев возможности получать довольно крупный объем вооружений из-за рубежа.

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