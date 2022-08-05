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Американский режиссер и актер Квентин Тарантино в подкасте Cinemablend выразил свое мнение по поводу лучшего фильма в истории кинематографа. По его мнению, такой картиной можно назвать «Челюсти» Стивена Спилберга 1975 года.

Квентин Тарантино отметил: «С точки зрения кинопроекта лучше «Челюстей» ничего не было. Нет ничего лучше, чем «Челюсти». Это лучший фильм, когда-либо снятый».

При этом режиссер добавил, что после появления “Челюстей” многие пытались повторить успех ленты, но никто так и не смог этого сделать – ни раньше, ни сейчас.

Напомним, что сюжет картины построен на том, что гигантская акула-людоед нападает на туристов, которые купаются в акватории острова Эмити. Устранить проблему берется местный шеф полиции, обращаясь за помощью к охотникам за акулами и океанологам.

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