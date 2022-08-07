Соединенные Штаты не собираются останавливать поставки Киеву военной и финансовой помощи. Это означает, что боевые действия на Украине продляться еще как минимум год, а Европу ожидают «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США в Киеве Курт Волкер.

Он напомнил, что ЕС уже сейчас столкнулся с серьезными проблемами из-за ограниченных поставок энергоресурсов и отсутствия альтернатив российским газу и нефти. Однако зимой все подобные сложности всплывут на поверхность и спровоцируют мощнейший кризис, приводит слова Волкера издание “Московский комсомолец”.

Ничего хорошего не ждет и Украину, так как боевые действия будут продолжаться и после окончания зимы. «Сверхтяжелые времена» для Киева еще впереди, уверен Волкер, который одной из причин стремительно приближающихся проблем называет как раз поставки вооружений и финансовую помощь Украине со стороны США.