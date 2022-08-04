Россия после окончания военной спецоперации на Украине может «напасть» на Казахстан, Грузию или Молдавию. Среди ее «целей» значатся также Польша и Литва, однако эти страны входят в НАТО, что связывает руки Москве, заявил второй президент Украины Леонид Кучма.

Североатлантический альянс не станет становиться на защиту Молдовы, Грузии и Казахстана, поэтому ВС РФ вполне могут провести спецоперацию и на их территории, приводит слова экс-президента Украины “Военное обозрение”.

Кучма регулярно в своих интервью занимается запугивание других стран, утверждая, что они намечены Россией в качестве «следующих жертв». Кроме того, он пугает и Запад, разгоняя панику из-за якобы готовности ВС РФ в любой момент применить тактическое ядерное оружие. Все это лишь манипуляции, которые призваны оттолкнуть соседей от России, а также заставить их действовать в интересах Киева и западных стран.