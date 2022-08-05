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В ночь на 5 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя несколько минут были нанесены сокрушительные удары крылатыми ракетами по военным объектам ВСУ в Кривом Роге и Запорожье, сообщил портал «Русская весна».

Ставленник Киева Александр Старух, возглавляющий военную администрацию Запорожья, заявил, что атака проводилась по одному из объектов в пригороде областного центра. Ракеты угодили точно в цель и уничтожили производственное оборудование.

По Кривому Рогу пока имеется только информация о взрывах. Какие объекты ВСУ стали целями, в настоящий момент сказать сложно, но можно предположить, что удары наносились по пунктам концентрации мобилизованных военнослужащих либо по предприятиям, используемым Киевом для военных целей.

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