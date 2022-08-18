читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вашингтон забеспокоился из-за высказанной президентом РФ Владимиром Путиным позиции по Китаю. Представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга с журналистами заявил, что мнения РФ и КНР в сфере международной безопасности совпадают, что не может не вызывать тревогу у Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

«Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам», – приводит агентство обеспокоившее США заявление российского лидера.

Так Владимир Путин прокомментировал визиты на Тайвань Нэнси Пелоси, а также группы американских конгрессменов, обострившие ситуацию в регионе. Китай ввел о отношении Пелоси персональные санкции, а также начал военно-морские учения у берегов островного государства, которые не прекращаются с 4 августа.

Вам может понравиться

Басков объявил о возвращении “Утренней почты”

Певец Николай Басков сообщил о возвращении в эфир легендарной программы “Утренняя почта” с его участием. Эту новость он опубликовал в «Телеграм». Басков написал: «Друзья, «Утренняя почта» возвращается в сетку вещания

В Финляндии разгорелся скандал из-за вечеринки премьер-министра страны Санны Марин

Глава правительства Финляндии Санна Марин уже второй раз за этот год попадает в центр скандала на частной вечеринке. В среду в средствах массовой информации распространили видео с частной вечеринки, на

В Херсоне задержали бывшего боевика, “сливавшего” ВСУ информацию о городских объектах

Бывший командир и наводчик артиллерийской установки «Гиацинт» 406-й артиллерийской бригады ВСУ Петр Жадан задержан в Херсоне. Он признался, что отслеживал перемещения российской армии и передавал информацию своему бывшему непосредственному начальнику
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 августа – переменная облачность, до 27 °C | город Мытищи: погода, 18 августа – ясно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 августа – переменная облачность, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 августа – переменная облачность, до 22 °C | Королев: погода, 18 августа – небольшой дождь, до 31 °C | Подольск: погода, 18 августа – ясно, до 27 °C | Армавир: погода, 18 августа – небольшой дождь, до 29 °C |