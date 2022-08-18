Вашингтон забеспокоился из-за высказанной президентом РФ Владимиром Путиным позиции по Китаю. Представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга с журналистами заявил, что мнения РФ и КНР в сфере международной безопасности совпадают, что не может не вызывать тревогу у Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

«Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам», – приводит агентство обеспокоившее США заявление российского лидера.

Так Владимир Путин прокомментировал визиты на Тайвань Нэнси Пелоси, а также группы американских конгрессменов, обострившие ситуацию в регионе. Китай ввел о отношении Пелоси персональные санкции, а также начал военно-морские учения у берегов островного государства, которые не прекращаются с 4 августа.