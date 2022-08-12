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Президент Украины давно покинул свой офис в Киеве. Вместе со своими приближенными он руководит из бункера. Об этом сообщили эксперты издания “Свободная Пресса”.

Глава Минобороны РФ Шойгу знает о том, где именно прячется Владимир Зеленский. Но пока приказ о нанесении удара ракетами «Кинжал» не отдает. А они могут разрушить любое подвальное помещение.

Украинский лидер перебрался в безопасное место сразу после того, как на аэродроме в Крыму прогремели взрывы. Военный эксперт Борис Джерелиевский прокомментировал такое решение Зеленского. Он заявил: “Я думаю, что вброс о перемещении украинской правящей верхушки в подземный бункер запущен с целью убедить украинское общество в том, что взрывы в Новофедоровке были результатом некоего ракетного удара или диверсии. То есть, что у командования ВСУ еще есть рычаги доставить большие неприятности российским военным”.

Но почему-то ни Зеленский, ни его окружение не задумываются о том, что российские военные достанут их в любом подземном укрытии. Все это дело времени.

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