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Раздавить националистов ВСУ, сломить их сопротивление можно только системным подходом к решению проблемы, уверен представитель Академии военных наук Владимир Козин.

В интервью сайту «Украина.ру» он пояснил, что первым делом необходимо усиливать давление на подразделения противника и меньше с ним церемониться. Также должна быть значительно усилена разъяснительно-информационная работа по поводу событий на Донбассе.

Но главной и самой сложной задачей Козин все же считает уничтожение всех боевых систем, которые отправляются на Украину Вашингтоном, Лондоном, а также целым рядом стран, даже не входящих в НАТО.

По мнению эксперта, если оружие будет эффективно уничтожаться не на поле боя, а в момент пересечения украинской границы, у Запада быстро отпадет желание вкладывать в него деньги и помогать Киеву.

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