Главной новостью спецоперации 29 августа стало заявление киевских властей о начале боя за Херсон. Но представители Института изучения войны сразу же опровергли информацию, заявив о том, что она непроверенная. Подробности о событиях этих дней сообщили эксперты издания “Свободная пресса”.

Журналисты отмечают: «Украинские силы разрушили оборону в неустановленных районах Херсонской области».

Украинские националисты заняли Сухой Ставок, который находится всего в 4 км от линии фронта. Туда было стянуто около 20 единиц военной техники. Сразу после этого украинские средства массовой информации стали распространять новость о том, что ВСУ прорвали первую линию обороны России.

Но на самом деле украинским боевикам пришлось спешно укрываться в лесополосе. В этом бою они потеряли около 50 единиц тяжелой и легкой бронетехники, 2 штурмовика. Но даже огромное количество потерь среди личного состава не заставило командование остановиться. На следующий день была предпринята новая попытка контратаки.

Арестович прокомментировал происходящее: «Это плановая медленная операция по перемалыванию противника, сохраняя жизни наших военных и гражданских. Конечно, многим хотелось бы масштабного наступления с новостями о взятии нашими военными по населенному пункту в час. Но мы так не воюем. Да и средства ограничены. Мы не воюем для понтов и громких фраз, как противник».