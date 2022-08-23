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Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной украинка Наталья Вовк сумела так быстро сбежать в Эстонию, так как Таллинн принимал непосредственное участие в подготовке этого преступления, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что эстонские спецслужбы, такие как Служба внешней разведки или полиция безопасности, участвовали в операции вместе с украинскими силовыми структурами. При этом Киев взял на себя подрыв автомобиля, а Таллинн обеспечил отход Натальи Вовк с дочерью.

Именно эстонские спецслужбы создали для убийцы безопасный коридор, по которому она в кратчайшие сроки добралась до границы. Там ее ожидала оперативная группа, обеспечившая дальнейшую эвакуацию на Украину.

Кроме того, в задачу Эстонии входить «обрубать хвосты». То есть, отказывать России в любой информации, которая может пролить свет на подробности преступления.

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